На популярному курорті в Австрії влаштували різанину: п'ятеро загинули

В Австрії на популярному гірськолижному курорті Кітцбюель 25-річний чоловік розстріляв сім'ю з п'яти осіб, після чого здався поліції і зізнався в скоєному.

Про це повідомляє "Європейська правда". Після затримання у хлопця знайшли пістолет (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кітцбюель, Австрія kurier.at

За даними поліції, чоловік через ревнощі вбив свою колишню дівчину, її родину та нового хлопця. Підозрюваний пішов до сімейного будинку своєї колишньої дівчини, проте двері відкрив батько, після чого хлопець пішов, щоб взяти пістолет брата в своєму будинку.

Фото загиблої дівчини і її колишнього хлопця https://kurier.at

Будинок вбитої дівчини https://kurier.at

Поліція біля будинку застреленої дівчата https://kurier.at

Зі зброєю в руках хлопець повернувся до будинку дівчини, застрелив її батька, коли той відкрив двері, а потім застрелив її брата в спальні. Врешті він вбив матір дівчини, після чого заліз через балкон до неї в кімнату, де застрелив саму дівчину та її 24-річного хлопця.

Strage della follia in Austria, a Kitzbühel, un giovane ha ucciso l'ex fidanzata di 19 anni, il suo nuovo ragazzo, i genitori e il fratello di lei, poi si è costituito pic.twitter.com/MxUaOa8Sa4 - Tg3 (@ Tg3web) October 6, 2019

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