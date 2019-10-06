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6 жовтня • оновлено в 17:49
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На популярному курорті в Австрії влаштували різанину: п'ятеро загинули

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В Австрії на популярному гірськолижному курорті Кітцбюель 25-річний чоловік розстріляв сім'ю з п'яти осіб, після чого здався поліції і зізнався в скоєному.

Про це повідомляє "Європейська правда". Після затримання у хлопця знайшли пістолет (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кітцбюель, Австрія

Кітцбюель, Австрія

kurier.at

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За даними поліції, чоловік через ревнощі вбив свою колишню дівчину, її родину та нового хлопця. Підозрюваний пішов до сімейного будинку своєї колишньої дівчини, проте двері відкрив батько, після чого хлопець пішов, щоб взяти пістолет брата в своєму будинку.

Фото загиблої дівчини і її колишнього хлопця

Фото загиблої дівчини і її колишнього хлопця

https://kurier.at

Будинок вбитої дівчини

Будинок вбитої дівчини

https://kurier.at

Поліція біля будинку застреленої дівчата

Поліція біля будинку застреленої дівчата

https://kurier.at

Зі зброєю в руках хлопець повернувся до будинку дівчини, застрелив її батька, коли той відкрив двері, а потім застрелив її брата в спальні. Врешті він вбив матір дівчини, після чого заліз через балкон до неї в кімнату, де застрелив саму дівчину та її 24-річного хлопця.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сусіди влаштували криваву стрілянину

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Австрія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка какой-нибудь Аллах Акбар, получивший гражданство. Они все волшебные на всю голову.
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Cachko Elena
Cachko Elena
да, у нас дефицит баб...бедные мужики...
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