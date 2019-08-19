Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

На популярному курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами: що відомо

3.4т Читати матеріал російською

У популярному серед іноземців регіоні Туреччини Каппадокія в результаті харчового отруєння госпіталізували майже 80 туристів.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на IHA. Люди, які потрапили в лікарню, приїхали з Індонезії та Китаю. Всього в готелі, де вони зупинилися, проживало 280 туристів.

"Приблизно 80 туристів потрапили в лікарню в місті Невшехір (адміністративний центр регіону. – Ред.) внаслідок харчового отруєння. Лікування триває, загрози життю туристів немає", – зазначило місцеве керівництво.

На курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами

На курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами

Новини
Популярні курорти Туреччини задихаються від масштабної пожежі: фото і відео НП

Експерти встановлять джерело отруєння. В готелі вилучили проби їжі, щоб визначити, отруїлися туристи в закладі чи за його межами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 16 серпня в селі Верхній Ясенів (Верховинський район, Івано-Франківська область) з харчовим отруєнням госпіталізували 13 дітей із Києва, які відпочивали в приватній садибі "Горицвіт". Також у Закарпатській області після обіду в ресторані "Сімейний затишок" до лікарні з ознаками харчового отруєння доправили 29 осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Туреччина
Теги
отруєння туристы
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...