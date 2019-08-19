На популярному курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами: що відомо

У популярному серед іноземців регіоні Туреччини Каппадокія в результаті харчового отруєння госпіталізували майже 80 туристів.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на IHA. Люди, які потрапили в лікарню, приїхали з Індонезії та Китаю. Всього в готелі, де вони зупинилися, проживало 280 туристів.

"Приблизно 80 туристів потрапили в лікарню в місті Невшехір (адміністративний центр регіону. – Ред.) внаслідок харчового отруєння. Лікування триває, загрози життю туристів немає", – зазначило місцеве керівництво.

На курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами

Експерти встановлять джерело отруєння. В готелі вилучили проби їжі, щоб визначити, отруїлися туристи в закладі чи за його межами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 16 серпня в селі Верхній Ясенів (Верховинський район, Івано-Франківська область) з харчовим отруєнням госпіталізували 13 дітей із Києва, які відпочивали в приватній садибі "Горицвіт". Також у Закарпатській області після обіду в ресторані "Сімейний затишок" до лікарні з ознаками харчового отруєння доправили 29 осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!