На популярному курорті Турции розбився корабель: є жертви

Біля берегів турецької провінції Анталья, яка є популярним курортним місцем, затонуло судно з мігрантами.

Як повідомляє видання Yeni Safak, в результаті аварії загинуло мінімум дев'ять осіб. П'ять людей вдалося врятувати, ще одна людина зникла безвісти.

Відзначається, що мігранти часто використовують Туреччину як транзитну територію на шляху до європейських берегів.

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Вони часто намагаються потрапити морським шляхом з узбережжя Егейського моря до Греції, а також з чорноморського узбережжя в Болгарію і Румунію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині сталася страшна НП з Boeing.