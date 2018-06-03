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ПолітикаЕкономіка

На популярному курорті Турции розбився корабель: є жертви

6.7тЧитати новину російською

Біля берегів турецької провінції Анталья, яка є популярним курортним місцем, затонуло судно з мігрантами.

Як повідомляє видання Yeni Safak, в результаті аварії загинуло мінімум дев'ять осіб. П'ять людей вдалося врятувати, ще одна людина зникла безвісти.

Відзначається, що мігранти часто використовують Туреччину як транзитну територію на шляху до європейських берегів.

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Вони часто намагаються потрапити морським шляхом з узбережжя Егейського моря до Греції, а також з чорноморського узбережжя в Болгарію і Румунію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині сталася страшна НП з Boeing.

Місце
ТуреччинаАнталья
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