На популярному курорті Турции розбився корабель: є жертви

Біля берегів турецької провінції Анталья, яка є популярним курортним місцем, затонуло судно з мігрантами.
Як повідомляє видання Yeni Safak, в результаті аварії загинуло мінімум дев'ять осіб. П'ять людей вдалося врятувати, ще одна людина зникла безвісти.
Відзначається, що мігранти часто використовують Туреччину як транзитну територію на шляху до європейських берегів.
Вони часто намагаються потрапити морським шляхом з узбережжя Егейського моря до Греції, а також з чорноморського узбережжя в Болгарію і Румунію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині сталася страшна НП з Boeing.