На пляжі США у розпал пандемії прийшла "смерть" із косою. Моторошні фото та відео

Юрист Деніел Ульфельдер влаштовує незвичні акції протесту на пляжах Флориди (США), які, незважаючи на пандемію COVID-19, уже відкриті владою. Чоловік приходить на багатолюдні узбережжя в костюмі смерті з косою.

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Ульфельдер вважає зняття заборони з відвідування пляжів передчасним, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На пляжі США в розпал пандемії прийшла "смерть" із косою Колаж

У Флориді на пляж прийшов чоловік в образі смерті з косою twitter.com/DWUhlfelderLaw

Чоловік каже, що є переконаним прихильником доступу до громадських пляжів у штаті, однак дозволяти їх відвідування під час пандемії, на його переконання, – це помилка, яка може поставити під загрозу суспільство.

Ульфельдер зазначив, що на пляжі, який він відвідав 1 травня, було багато людей. "Я знаю, наскільки гарні й привабливі наші пляжі. Але якщо ми не вживемо заходів для контролю над цим, вірус дійсно вийде з-під контролю", – сказав адвокат.

Чоловік також виступив із зверненням у програмі новин ABC. "Я думаю, що ми повинні вжити більш ефективних заходів. Ще занадто рано та недоцільно повертатися на громадські пляжі", – наголосив юрист.

У Флориді на пляж прийшов чоловік в образі смерті з косою twitter.com/DWUhlfelderLaw

У Флориді на пляж прийшов чоловік в образі смерті з косою twitter.com/DWUhlfelderLaw

Нагадаємо, 21 квітня у США почали послаблювати карантин: дозволили відкрити пляжі та спортзали. Станом на 3 травня у Сполучених Штатах найбільша кількість заражених коронавірусом у світі – більше 1,16 млн осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії тим часом зафіксований найнижчий показник смертності від коронавірусу з 18 березня – 164 летальних випадки. Статистика показує, що пандемія йде на спад.