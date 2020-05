На пляжі США у розпал пандемії прийшла "смерть" із косою. Моторошні фото та відео

Юрист Деніел Ульфельдер влаштовує незвичні акції протесту на пляжах Флориди (США), які, незважаючи на пандемію COVID-19, уже відкриті владою. Чоловік приходить на багатолюдні узбережжя в костюмі смерті з косою.

Ульфельдер вважає зняття заборони з відвідування пляжів передчасним, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Чоловік каже, що є переконаним прихильником доступу до громадських пляжів у штаті, однак дозволяти їх відвідування під час пандемії, на його переконання, – це помилка, яка може поставити під загрозу суспільство.

Ульфельдер зазначив, що на пляжі, який він відвідав 1 травня, було багато людей. "Я знаю, наскільки гарні й привабливі наші пляжі. Але якщо ми не вживемо заходів для контролю над цим, вірус дійсно вийде з-під контролю", – сказав адвокат.

Чоловік також виступив із зверненням у програмі новин ABC. "Я думаю, що ми повинні вжити більш ефективних заходів. Ще занадто рано та недоцільно повертатися на громадські пляжі", – наголосив юрист.

Today I began touring Florida as the Grim Reaper to remind Floridians of the importance that we stay home and protect one another. This is just the beginning. Thank you for the support received from all over the world. pic.twitter.com/aVPICTxebE