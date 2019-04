На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

У середу, 10 квітня, в Даремі (штат Північна Кароліна, США) потужний вибух газу забрав життя однієї людини.

Ще п'ятнадцять жителів із пораненнями були доставлені в лікарню, передають CBSnews. На місце НП прибули пожежники і поліція.

Відзначається, що вибух спровокував пожежу в будівлі "Prescient" у самому центрі міста. Жителям Дарема порадили уникати відвідування вулиць Дьюка і Моргана.

Як стало відомо, офіс, де і трапилася НП, належить компанії, яка спеціалізується на доступному житлі.

1 dead, at least 15 injured in downtown Durham, North Carolina gas explosion



