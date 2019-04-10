На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

У середу, 10 квітня, в Даремі (штат Північна Кароліна, США) потужний вибух газу забрав життя однієї людини.
Ще п'ятнадцять жителів із пораненнями були доставлені в лікарню, передають CBSnews. На місце НП прибули пожежники і поліція.
Відзначається, що вибух спровокував пожежу в будівлі "Prescient" у самому центрі міста. Жителям Дарема порадили уникати відвідування вулиць Дьюка і Моргана.
cbsnews.com
Як стало відомо, офіс, де і трапилася НП, належить компанії, яка спеціалізується на доступному житлі.
twitter.com/wilsonhartgrove
CNN
twitter.com/RoiAdonis_
twitter.com/AlertDurham
twitter.com/SusanaDancy
twitter.com/knacksharona
twitter.com/knacksharona
twitter.com/knacksharona
twitter.com/KristyThomp048
twitter.com/KristyThomp048
twitter.com/KristyThomp048
1 dead, at least 15 injured in downtown Durham, North Carolina gas explosion- Breaking911 (@ Breaking911) 10 квітня 2019 р
pic.twitter.com/dvLYGYWKTb
Large fire explosion and evacuation in downtown Durham pic.twitter.com/89t6h8uOzT— Tim Pulliam (@TimABC11) 10 апреля 2019 г.
#durham #explosion https://t.co/GZUieZslQ1 We're live on TV right now #wral pic.twitter.com/CFRuRmxWTz— WRAL NEWS in NC (@WRAL) 10 апреля 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє людей загинули під час вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в Таразі (Казахстан).
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!