На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

У середу, 10 квітня, в Даремі (штат Північна Кароліна, США) потужний вибух газу забрав життя однієї людини.

Ще п'ятнадцять жителів із пораненнями були доставлені в лікарню, передають CBSnews. На місце НП прибули пожежники і поліція.

Відзначається, що вибух спровокував пожежу в будівлі "Prescient" у самому центрі міста. Жителям Дарема порадили уникати відвідування вулиць Дьюка і Моргана.

cbsnews.com

Як стало відомо, офіс, де і трапилася НП, належить компанії, яка спеціалізується на доступному житлі.

twitter.com/wilsonhartgrove

CNN

twitter.com/RoiAdonis_

twitter.com/AlertDurham

twitter.com/SusanaDancy

twitter.com/knacksharona

twitter.com/knacksharona

twitter.com/knacksharona

twitter.com/KristyThomp048

twitter.com/KristyThomp048

twitter.com/KristyThomp048

1 dead, at least 15 injured in downtown Durham, North Carolina gas explosion



pic.twitter.com/dvLYGYWKTb - Breaking911 (@ Breaking911) 10 квітня 2019 р

Large fire explosion and evacuation in downtown Durham pic.twitter.com/89t6h8uOzT — Tim Pulliam (@TimABC11) 10 апреля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє людей загинули під час вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в Таразі (Казахстан).

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