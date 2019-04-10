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На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

1.1тЧитати матеріал російською

У середу, 10 квітня, в Даремі (штат Північна Кароліна, США) потужний вибух газу забрав життя однієї людини.

Ще п'ятнадцять жителів із пораненнями були доставлені в лікарню, передають CBSnews. На місце НП прибули пожежники і поліція.

Відзначається, що вибух спровокував пожежу в будівлі "Prescient" у самому центрі міста. Жителям Дарема порадили уникати відвідування вулиць Дьюка і Моргана.

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На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

cbsnews.com

Як стало відомо, офіс, де і трапилася НП, належить компанії, яка спеціалізується на доступному житлі.

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/wilsonhartgrove

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

CNN

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/RoiAdonis_

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/AlertDurham

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/SusanaDancy

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/knacksharona

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/knacksharona

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/knacksharona

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/KristyThomp048

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/KristyThomp048

На півночі США злетів у повітря будинок: 1 людина загинула, 15 поранені. Перші фото і відео

twitter.com/KristyThomp048

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє людей загинули під час вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в Таразі (Казахстан).

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Місце
США
Теги
вибух будинкувибух
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