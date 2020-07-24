На першу за 86 років молитву в Святій Софії зібралися тисячі мусульман. Вражаючі фото

У Стамбулі проводять першу за 86 молитву в Айя-Софії.

У турецькому Стамбулі поліція оточила задля безпеки мечеть Айя-Софія (собор Святої Софії), де 24 липня запланована перша за 86 років п'ятнична молитва.

Біля святині зібралися тисячі мусульман. З метою безпеки правоохоронці заборонили також вхід до мечеті Султана Ахмета, повідомляє Anadolu Agency (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що перший із 1934 року п'ятничний намаз (молитва) в мечеті, яка вважається символом завоювання Стамбула, вирішили провести після зміни її статусу з музею на мечеть.

Собор Святої Софії в Стамбулі

Зокрема, державна рада Туреччини 10 липня ухвалила, що відтепер собор перебуває на балансі Фонду імені Султана Мехмета Хана і може використовуватися як мечеть.

За проведенням намаз в Айя-Софії стежать правоохоронці (aa.com.tr)

Перед подією відповідальні служби провели роботи з благоустрою територій. Спеціально для журналістів поблизу мечеті було створено майданчик, аби 24 вони змогли висвітлювати те, що відбувається в Айя-Софії.

Підготовка до першої за десятиліття молитви в Айя-Софії

Ще з ночі біля мечеті зібралося багато народу, чекаючи входу на її територію. Деякі люди очікували на землі, а інші фотографувалися перед початком молитви.

Поліція зібралася біля Айя-Софії (aa.com.tr)

Водночас реставраційні роботи в будівлі мечеті тривають відповідно до назначеного графіка.

Підготовка до першої за десятиліття молитви в Айя-Софії

Підготовка до першої за десятиліття молитви в Айя-Софії

Підготовка до першої за десятиліття молитві в Айя-Софії

Підготовка до першої за десятиліття молитви в Айя-Софії

Підготовка до першої за десятиліття молитви в Айя-Софії

Підготовка до першої за десятиліття молитви в Айя-Софії

Айя-Софія

Як повідомляв OBOZREVATEL, собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати як мечеть.