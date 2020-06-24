На озері Лох-Несс зняли невідому істоту. Фото

Турист заявив, що зняв невідому істоту, що пливе по озеру Лох-Несс у Шотландії.

Як передає Daily Record, британець Стів Чалліс із міста Саутгемптон розповів, що намагався зробити фото протилежного берега під час відпочинку, але побачив брижі на воді, навів на те місце об'єктив і кілька раз клацнув фотоапаратом.

Знімки були зроблені з боку замку Уркварт у 2019 році, але на них увагу звернули тільки зараз (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Сам британець стверджує: він не вірить, що зазнімкував Нессі. На фото, припускає він, може бути тюлень або велика риба. За його оцінками, істота близько 8 футів (2,5 м) у довжину залишила на воді слід у близько 30 футів (9 м).

"Повинен сказати: я не вірю у Лох-Неське чудовисько, і, чесно кажучи, думаю, що якщо щось там і є, то для більшості спостережень знайдеться логічне пояснення", – заявив чоловік.

За словами Чалліса, він виявив істоту, коли розглядав свої матеріали під час карантину.

Daily Record Істота в озері Лох-Несс

При цьому дослідник "чудовиська" з Лох-Несса Роланд Уотсон вважає, що це фото могло бути змінено в фотошопі. Чалліс зі свого боку запевняє, що кадри були справжніми.

"У Google є фотографії, що показують великих монстрів із безліччю петель, схожих на змію або щось у цьому роді, і моє зображення зовсім не схоже на ці. Я щиро думаю, що це просто велика риба", – захистив своє фото британець.

Daily Record Істота в озері Лох-Несс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з новозеландського Університету Отаго заявили, що обросле легендами Лох-Неське чудовисько, яке нібито мешкає в однойменному шотландському озері (Великобританія), насправді є гігантським вугром.