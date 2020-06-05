У тихоокеанській державі Фіджі вилікувався останній пацієнт із коронавірусом COVID-19. Так, у країні наразі немає активних випадків зараження.

Про це 5 червня повідомив прем'єр-міністр країни Френк Баінімарама в своєму Twitter. За його словами, останній випадок інфікування було виявлено 45 днів тому.

"На Фіджі щойно вилікувався наш останній активний пацієнт із COVID-19. І навіть до того, що кількість проведених тестувань зростає з кожним днем, пройшло вже 45 днів із того часу, як ми зареєстрували останній випадок зараження", – написав прем'єр.

Баінімарама підкреслив, що з початку коронавірусної пандемії в країні не зафіксовано летальних випадків серед тих, що заразилися COVID-19.

"Наш показник одужання становить 100%", – підкреслив прем'єр і додав, що, незважаючи на це, потрібно дотримуватися заходів у боротьбі з COVID-19 для того, щоб уникнути другої хвилі пандемії.

"Мийте руки, носіть маски в разі, якщо недобре себе почуваєте, а також дотримуйтесь із іншими безпечної фізичної дистанції", – сказав Баінімарама.

Перший випадок зараження коронавірусом на Фіджі було зареєстровано 19 березня. З початку епідемії в країні виявлено 18 випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, Чорногорія стала першою в Європі країною, яка офіційно оголосила про закінчення пандемії на її території. 1 червня вона відкрила кордони для туристів із понад 120 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із провідних італійських лікарів Альберто Зангрильо заявив, що коронавірусна хвороба СOVID-19 втрачає свою активність у країні. За його словами, смертність від коронавірусу в регіоні значно впала.