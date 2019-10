На "Октоберфесті" у США прогриміла серія вибухів: фото і відео з місця подій

У суботу, 5 жовтня, під час святкування "Октоберфесту" в Хантінгтон-Біч поблизу Лос-Анджелеса (США) прогриміли три вибухи.

Як повідомляє NBC, в результаті поранення отримали два відвідувачі свята і два пожежники. Всього в момент НП на заході були сотні людей. Причиною вибухів нібито стала поломка трансформатора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух на Октоберфесті в США Скріншот відео

Місце, де сталися вибухи Скріншот сторінки

Відзначається, що приблизно за 15-20 хвилин до інциденту хтось подзвонив в пожежну службу після того, як вогні на заході почали блимати. Екіпаж з чотирьох рятувальників вирушив обстежувати підвальне приміщення, де знаходився трансформатор. Коли вони туди спустилися, трапився перший вибух. Потім послідували ще два. Очевидці стверджують, що вони супроводжувалися викидами язиків полум'я високо в повітря. Крім того, через аварію сталося масове вимкнення світла.

У свою чергу, КTLA пише, що одна з жінок, яка працювала на "Октоберфесті", розповіла, що незадовго до серії вибухів вона нібито відчула запах газу.

BREAKING VIDEO: One of three explosions at Oktoberfest event in Huntington Beach , California pic.twitter.com/kIaNoWBW1k - News Breaking LIVE (@NewsBreaking) October 6, 2019

When you're at Oktoberfest, you're so drunk you lose your canoe but you're still determined to row that damn boat!



Someone get him a beer, purely for dedication! 😂 pic.twitter.com/h282xAXxld - You Absolute Clown 🔞 (@ clownabsolute1) October 5, 2019

Explosion at Oktoberfest captured on videotape. One witness described the scene as "pandemonium" with people screaming and trying to flee https://t.co/aGRvyztvIN pic.twitter.com/lj3efqNJRk - CBS Los Angeles (@CBSLA) October 6, 2019

three huge explosions at Oktoberfest in Huntington Beach ... everyone evacuated from what we saw but I hope everyone is okay pic.twitter.com/7diejAFur0 - Lana Del Lae (@LaetansX) October 6, 2019

I 'm at Old World in #HuntingtonBeach where people attending Oktoberfest say they heard what sounded like an explosion, then seeing flames. The event was evacuated and officials are here pic.twitter.com/3GemjjNQUP - Emily Rasmussen (@rasmussenreport) October 6, 2019

UPDATE: It appears there were multiple explosions in Huntington Beach at the Old World Village's Oktoberfest celebrations. https://t.co/crJ0SyJZgS (via @ kylen1972 ) pic.twitter.com/cpNjubCNOH - NBC Los Angeles (@NBCLA) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в Фармінгтоні (штат Мен, США) в результаті вибуху в інтернаті загинув один пожежник, ще семеро людей постраждали. Надзвичайна подія сталася о 8:30 ранку (15:30 за Києвом) через витік газу. Серед постраждалих виявилися ще четверо пожежників, двоє медиків швидкої допомоги і співробітник відділу техобслуговування установи.

