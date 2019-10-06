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6 жовтня • оновлено в 17:51
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На "Октоберфесті" у США прогриміла серія вибухів: фото і відео з місця подій

3.2т Читати матеріал російською

У суботу, 5 жовтня, під час святкування "Октоберфесту" в Хантінгтон-Біч поблизу Лос-Анджелеса (США) прогриміли три вибухи.

Як повідомляє NBC, в результаті поранення отримали два відвідувачі свята і два пожежники. Всього в момент НП на заході були сотні людей. Причиною вибухів нібито стала поломка трансформатора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух на Октоберфесті в США

Вибух на Октоберфесті в США

Скріншот відео

Місце, де сталися вибухи

Місце, де сталися вибухи

Скріншот сторінки

Відзначається, що приблизно за 15-20 хвилин до інциденту хтось подзвонив в пожежну службу після того, як вогні на заході почали блимати. Екіпаж з чотирьох рятувальників вирушив обстежувати підвальне приміщення, де знаходився трансформатор. Коли вони туди спустилися, трапився перший вибух. Потім послідували ще два. Очевидці стверджують, що вони супроводжувалися викидами язиків полум'я високо в повітря. Крім того, через аварію сталося масове вимкнення світла.

У свою чергу, КTLA пише, що одна з жінок, яка працювала на "Октоберфесті", розповіла, що незадовго до серії вибухів вона нібито відчула запах газу.

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У США вибухом рознесло торговий центр: багато постраждалих

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в Фармінгтоні (штат Мен, США) в результаті вибуху в інтернаті загинув один пожежник, ще семеро людей постраждали. Надзвичайна подія сталася о 8:30 ранку (15:30 за Києвом) через витік газу. Серед постраждалих виявилися ще четверо пожежників, двоє медиків швидкої допомоги і співробітник відділу техобслуговування установи.

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Ишевский Константин
Ишевский Константин
По всей Укрожопии в знак траура приспущены шаровары
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