На одному з найпопулярніших курортів у готелі знайшли коронавірус: усіх ізолювали

Більше тисячі постояльців одного з готелів на Канарських островах заблокували в будівлі на час проведення тестів на новий тип коронавірусу COVID-19.

До таких заходів вдалися після того, як хвороба підтвердилася в одного з відвідувачів. Про це повідомляє видання Diario de Avisos.

Інцидент зокрема трапився в готелі H10 Costa Adeje Palace у муніципалітеті Адехе на півдні курортного острова Тенеріфе. Турист, у якого діагностували коронавірус, проживав у ньому з дружиною протягом тижня. Пара прибула з Італії.

У готелі на Канарських островах знайшли коронавірус

Інформацію підтвердили в Раді з охорони здоров'я уряду Канарських островів, заявивши про позитивний результат на коронавірус в італійця, який прибув на острів відпочивати.

Чоловіка ізолювали в медустанові, де він перебуває під санітарним контролем до отримання результатів повторних аналізів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – у Венето. Всього в країні коронавірусом інфіковані 230 осіб.

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