На невизначений термін: Ізраїль і сектор Газа оголосили про перемир'я

Ізраїль і сектор Газа домовилися про припинення взаємних ракетних обстрілів на невизначений час.

Бойовики руху ХАМАС за допомогою посередників домовилися з ізраїльськими військовими про перемир'я вночі в середу, 30 травня, передає Al Jazeera.

Допомогу в переговорах сторонам надали співробітники єгипетської розвідки. Сприяння почалося після того, як ізраїльська сторона попередила Каїр, що в разі, якщо перемир'я не буде досягнуто, Ізраїль вдасться до "жорстких заходів" щодо ХАМАСу.

Наголошується, що бойовики готові дотримуватися умов угоди "доти, доки це робить Ізраїль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня Ізраїль відновив бомбардування сектора Газа у відповідь на обстріл з боку бойовиків. Зазначалося, що це була друга за день серія ударів з боку Ізраїлю.

В ході першої були атаковані 35 об'єктів рухів ХАМАС та "Ісламський джихад", які взяли на себе відповідальність за обстріл Ізраїлю.

За попередніми підрахунками, з сектора Газа випустили близько 70 ракет і мін. Частину з них перехопили ізраїльські установки ПРО.

Напруга на кордоні сектора Газа зберігається з березня 2018 року, коли мирний протест, переріс у масові заворушення та сутички протестувальників з ізраїльськими військами.

Протести посилилися у зв'язку із відкриттям 14 травня посольства США в Єрусалимі.