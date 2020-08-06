На Монблані очікується обвал льодовика: людей терміново евакуювали

Борис Бондар Світ 17:06, 6.08.2020 Оновлено: 17:06, 6.08.2020

Влада Італії евакуює людей з будинків у альпійської вершини Монблан через попередження про ймовірність обвалу льодовика Планпансьє.

Про це повідомила France24. Величезна крижана брила загрожує обрушитися через високі температури.

500 тисяч кубічних метрів льоду можуть обвалитися і накрити курортне селище в італійському регіоні Валле-д'Аоста недалеко від французького кордону

Мер Стефано Мізероккі в середу, 5 серпня, наказав евакуювати жителів і туристів з району біля підніжжя Монблану, перекривши при цьому дороги, що ведуть в долину Валь Ферре.

За повідомленнями ЗМІ, евакуйовано близько 70 осіб, в основному туристи.

Восени минулого року ще одна частина льоду льодовика Планпансьє загрожувала обвалитися, що призвело до закриття доріг.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на південному сході Ісландії великі хвилі викликали обвал льоду з вивідного льодовика Брейдамеркурйокудль. Туристам довелося рятуватися втечею.

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