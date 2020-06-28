На місці різанини в Шотландії стався новий напад: поліція оточила район

У шотландському Глазго в неділю, 28 червня, чоловік влаштував напад із ножем біля готелю Park Inn, де два дні тому сталася смертельна різанина.

За попередніми даними, під час нового нападу постраждала одна особа. Поліція оточила найближчі вулиці, передає Daily Mail.

Уточнюється, що інцидент трапився в другій половині дня на вулиці Аргайл, менш ніж за півтора кілометра від місця попереднього злочину. В результаті постраждав чоловік.

Напад у Глазго. Daily Mail

"Було безліч криків, хлопець лежав на землі з кров'ю по всьому тілу. Схоже, хлопець вийшов із готелю Premier Inn", – розповів очевидець події.

У поліції кажуть про злочин як про цілеспрямований напад. Копи зазначили, що загрози для широкого загалу немає.

Напад у Глазго. Daily Mail

Напад у Глазго. Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час нападу в Глазго 26 червня чоловік завдав смертельні поранення як мінімум трьом людям. Постраждали ще п'ятеро, в тому числі поліцейський.