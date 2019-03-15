На місці катастрофи двох Boeing 737 знайшли трагічні збіги

На місці катастрофи Boeing 737 Ethiopian Airlines в Ефіопії знайшли дивний уламок, який може зв'язати крах авіалайнера з схожим трагічним випадком в Індонезії.

Як повідомляє агентство Reuters, слідство виявило уламки стабілізатора — хвостової частини літака. Як виявилося, триммер на ньому стояв у незвичайному положенні, до того ж аналогічному тому, яке було у "Боїнга" компанії Lion Air, який впав восени 2018 року в Індонезії.

Зазначається, що положення триммера горизонтального стабілізатора може допомогти визначити, чи "клював" літак носом перед катастрофою.

Видання зазначає, що Федеральне авіаційне управління США вже вказало на деякі подібності в цих двох авіакатастрофах.

Нагадаємо, що 10 березня 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Авіакатастрофа в Ефіопії

Авіакатастрофа в Ефіопії

29 жовтня 2018 року такий само авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака перебували 189 осіб, зокрема троє дітей, двоє пілотів і шестеро бортпровідників. Також на борту були майже 20 чиновників із Мінфіну Індонезії.

Авіакатастрофа в Індонезії

Авіакатастрофа в Індонезії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing заборонила поставки всіх літаків моделі 737 MAX.

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