На Марші народовладдя в Білорусі затримали понад тисячу осіб

У неділю, 8 листопада, поліція й ОМОН у Білорусі затримали 1 023 людини під час Маршу народовладдя проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Затримання на мирних акціях протесту тривали з 12 години дня і до ночі по всій країні. Більшість із них пройшли в Мінську, передає білоруський правозахисний центр "Вясна".

Також активісти повідомили про затриманих у Березі, Вітебську, Бобруйську, Гомелі, Гродно, Могильові, Ляховичах і Пінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у неділю, 8 листопада, у містах Білорусі пройшов Марш народовладдя. Із самого ранку влада вивела на вулиці військову техніку й вимкнула мобільний інтернет.