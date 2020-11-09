На Марші народовладдя в Білорусі затримали понад тисячу осіб

Карина Бондаренко Світ 07:57, 9.11.2020 Оновлено: 08:54, 9.11.2020

У неділю, 8 листопада, поліція й ОМОН у Білорусі затримали 1 023 людини під час Маршу народовладдя проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Затримання на мирних акціях протесту тривали з 12 години дня і до ночі по всій країні. Більшість із них пройшли в Мінську, передає білоруський правозахисний центр "Вясна".

Також активісти повідомили про затриманих у Березі, Вітебську, Бобруйську, Гомелі, Гродно, Могильові, Ляховичах і Пінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у неділю, 8 листопада, у містах Білорусі пройшов Марш народовладдя. Із самого ранку влада вивела на вулиці військову техніку й вимкнула мобільний інтернет.

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