На Марші народовладдя в Білорусі затримали понад тисячу осіб

У неділю, 8 листопада, поліція і ОМОН в Білорусі затримали 1 023 людини під час Маршу народовладдя проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Затримання на мирних акціях протесту тривали з 12 години дня і до ночі по всій країні. Більшість з них пройшли в Мінську, передає білоруський правозахисний центр "Вясна".

Також активісти повідомили про затриманих в Березі, Вітебську, Бобруйську, Гомелі, Гродно, Могильові, Ляховичах і Пінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 8 листопада, в містах Білорусі пройшов Марш народовладдя. З самого ранку влада вивела на вулиці військову техніку і відключила мобільний інтернет.