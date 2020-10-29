На Маршаллових островах зафіксували перші випадки коронавірусу

Карина Бондаренко Світ 05:52, 29.10.2020 Оновлено: 06:07, 29.10.2020

Маршаллові острови в Тихому океані підтвердили свої перші випадки зараження коронавірусом. Це поклало кінець статусу архіпелагу, як однієї з небагатьох країн у світі без COVID-19.

Уряд повідомив, що захворювання виявили у двох робочих гарнізону армії США після прибуття з Гаваїв у вівторок, 27 жовтня, пише The Guardian.

Відзначається, що 35-річна жінка і 46-річний чоловік, у яких підтвердили COVID-19, перебували на карантині і не мали жодних контактів з населенням Маршаллових островів.

Тихоокеанська держава закрила свої кордони ще на початку березня.

Республіка Маршаллові острови, площа якої 181 кв. км, знаходиться на однойменних островах в Тихому океані, трохи на північ від екватора. Даний регіон Океанії називають Мікронезією. Столицею країни є місто Маджуро. У країні проживає близько 60 тис. Чоловік, в основному це маршалльці (мікронезійці) – 98%, європейців – близько 2%.

Маршаллові острови в Тихому океані.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за тиждень в період з 19 по 25 жовтня коронавірусом в світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії.

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