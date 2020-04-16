На борту круїзного лайнера Carnival Elation, який застряг біля берегів Маямі (штат Флорида, США) ще в березні через карантин, виявилися заблокованими 250 українців.

Всі громадяни нашої країни, які опинилися в "полоні" коронавірусу, належать до екіпажу судна. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вийти на берег вони теж не можуть, оскільки досі працювали на Багамських островах. Зазначається, що з початком карантину всі на борту мали повернутися додому. Навіть купили квитки на середину березня. Але, як стверджують представники роботодавців, вилетіти вчасно не вдалося: маршрут був складним і Москва закрила небо.

На лайнері біля Маямі 250 українців застрягли через карантин carnival.com

Після цього компанія-роботодавець замовила чартер, щоб доставити українців додому. Кажуть, що їм вдалося домовитися і про зелений коридор із дипломатами в Америці. Очікувалося, що вже 8 квітня вони полетять додому, але Київ відмовився приймати рейс.

У Міністерстві інфраструктури відповіли, що забезпечують повернення за умови правильної організації процесу іншими відомствами. Чиновники запевнили, що про 250 громадян України пам'ятають і над їх поверненням працюють.

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