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16 квітня • оновлено в 07:24
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На лайнері біля Маямі 250 українців застрягли через карантин

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На борту круїзного лайнера Carnival Elation, який застряг біля берегів Майамі (штат Флорида, США) ще в березні через карантин, виявилися заблокованими 250 українців.

Всі громадяни нашої країни, які опинилися в "полоні" коронавірусу, входять в екіпаж судна. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вийти на берег вони теж не можуть, оскільки досі працювали на Багамських островах. Відзначається, що з початком карантину всі на судні повинні були повернутися додому. Навіть купили квитки на середину березня. Але, як кажуть представники роботодавців, вилетіти вчасно не вдалося: маршрут був складним і Москва закрила небо.

На лайнері біля Маямі 250 українців застрягли через карантин

На лайнері біля Маямі 250 українців застрягли через карантин

carnival.com

Після цього компанія-роботодавець замовила чартер, щоб доставити українців додому. Кажуть, що їм вдалося домовитися і про зелений коридор із дипломатами в Америці. Вже 8 квітня вони повинні були летіти додому, але Київ відмовився приймати рейс.

У Міністерстві інфраструктури відповіли, що вони забезпечують повернення за умови правильної організації процесу іншими відомствами. Чиновники запевнили, що про 250 українців пам'ятають і над їх поверненням працюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
США
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