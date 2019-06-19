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На курорті в Туреччині жорстоко вбили українця

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В Анталії (Туреччина) затримали 23-річного туриста з України, якого підозрюють у вбивстві власного 80-річного батька.

Зазначається, що вони разом приїхали на відпочинок, проте в готельному номері між родичами нібито виник конфлікт. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За версією слідства, українець жорстоко побив батька після словесної перепалки. Швидка, яка приїхала за викликом, констатувала смерть чоловіка.

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Підозрюваний українець

Підозрюваний українець

aa.com.tr

Підозрюваного у вбивстві взяли під варту, а справу направили до суду, який ухвалив рішення заарештувати українського туриста й відправити його на експертизу в психіатричну лікарню в Адані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній із лікарень Туреччини помер 57-річний український турист із Запоріжжя, який тиждень перебував у комі після того, як його побив росіянин на курорті Аланья.

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Тема
Кримінал
Місце
Туреччина
Теги
криміналТуреччина
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хoxлы, что вами творится? Ведь раньше вы такого не делали. Я читаю Обоз, тут каждый день такое, что волосы дыбом.
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Peker Vladimir
Peker Vladimir
Биомусор утилизируют по всему свету! :))))
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CARGO 100
CARGO 100
Что-то меня берут сомнения ... Сыну 23, папе 80-т ... Вместе в Анталию. У сына шо, бабы нет? Может "папа" богатенький ? По нонешним наклонностям в Украине, "сын" вполне и за "жену" сойдёт ...
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