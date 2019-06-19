На курорті в Туреччині жорстоко вбили українця

В Анталії (Туреччина) затримали 23-річного туриста з України, якого підозрюють у вбивстві власного 80-річного батька.

Зазначається, що вони разом приїхали на відпочинок, проте в готельному номері між родичами нібито виник конфлікт. Про це повідомляє Anadolu Agency.

За версією слідства, українець жорстоко побив батька після словесної перепалки. Швидка, яка приїхала за викликом, констатувала смерть чоловіка.

Підозрюваний українець aa.com.tr

Підозрюваного у вбивстві взяли під варту, а справу направили до суду, який ухвалив рішення заарештувати українського туриста й відправити його на експертизу в психіатричну лікарню в Адані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній із лікарень Туреччини помер 57-річний український турист із Запоріжжя, який тиждень перебував у комі після того, як його побив росіянин на курорті Аланья.

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