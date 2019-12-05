Головна Новини
5 грудня • оновлено в 13:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

На курорті в Польщі вибухнув будинок: багато загиблих і зниклих безвісти. Фото

1.3т
Читати матеріал російською

У курортній місцевості Щирк на півдні Польщі у будинку вибухнув газопровід. Загинуло щонайменше шестеро людей.

Інцидент трапився у середу 4 грудня, передає "Польське радіо". Вибух зруйнував триповерховий будинок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Внаслідок вибуху побутового газу в середу ввечері в курортній місцевості Щирк на півдні Польщі повністю зруйнований триповерховий особняк. Загинули як мінімум шестеро осіб. Рятувальники шукають під завалом ще двох мешканців будинку", – йдеться в повідомленні.

У Польщі в будинку вибухнув балон

У Польщі в будинку вибухнув балон

Twitter \ Łukasz Klimaniec

На місці події працюють майже 100 пожежників, а також навчені для пошуків людей собаки.

Як повідомив начальник обласного управління державної пожежної охорони Яцек Клещевський, під час пошуково-рятувальних робіт досліджено приблизно половину завалу.

За попередніми даними, причиною вибуху стало пошкодження під час ремонтних робіт підземного газопроводу середнього тиску, що прокладений повз житловий будинок.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму Twitter висловив надію, що рятувальникам вдасться витягти з-під завалу живих людей.

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей

Twitter \ Policja Śląska

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей

Twitter \ Policja Śląska

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей

Twitter \ Łukasz Klimaniec

Як писав OBOZREVATEL, 3 грудня в Бєлгороді (Росія) в житловому будинку трапився вибух побутового газу, внаслідок якого загинув один мешканець і постраждали п'ятеро осіб.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
"в Польще" - это где?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги