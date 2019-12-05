На курорті в Польщі вибухнув будинок: багато загиблих і зниклих безвісти. Фото

У курортній місцевості Щирк на півдні Польщі у будинку вибухнув газопровід. Загинуло щонайменше шестеро людей.

Інцидент трапився у середу 4 грудня, передає "Польське радіо". Вибух зруйнував триповерховий будинок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Внаслідок вибуху побутового газу в середу ввечері в курортній місцевості Щирк на півдні Польщі повністю зруйнований триповерховий особняк. Загинули як мінімум шестеро осіб. Рятувальники шукають під завалом ще двох мешканців будинку", – йдеться в повідомленні.

У Польщі в будинку вибухнув балон Twitter \ Łukasz Klimaniec

На місці події працюють майже 100 пожежників, а також навчені для пошуків людей собаки.

Як повідомив начальник обласного управління державної пожежної охорони Яцек Клещевський, під час пошуково-рятувальних робіт досліджено приблизно половину завалу.

За попередніми даними, причиною вибуху стало пошкодження під час ремонтних робіт підземного газопроводу середнього тиску, що прокладений повз житловий будинок.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму Twitter висловив надію, що рятувальникам вдасться витягти з-під завалу живих людей.

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей Twitter \ Policja Śląska

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей Twitter \ Policja Śląska

Внаслідок вибуху газового балону в Польщі загинуло шестеро людей Twitter \ Łukasz Klimaniec

#AkcjaRatownicza #Szczyrk #policjanci zabezpieczają miejsce eksplozji i zawalenia się budynku mieszkalnego, na miejscu pracuje blisko 50 policjantów z Bielska Białej oraz KWP w Katowicach, mundurowi skupiają się na ustaleniu ilu osobom potrzebna jest pomoc @KGPSP pic.twitter.com/cjt2CIyIHP — Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) 4 декабря 2019 г.

Wybuch gazu w Szczyrku. Dom całkowicie zniszczony. Strażacy: w domu mogło być nawet osiem osób, w tym dzieci. Burmistrz Szczyrku: to może być największa tragedia w historii Szczyrku pic.twitter.com/edR4ynaOcT — Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) 4 декабря 2019 г.

Tragiczne wieści ze Szczyrku. Pod gruzami domu, który runął na skutek wybuchu gazu, znaleziono już ciała 4 osób, w tym dziecka. Trwa akcja ratownicza. Strażacy i inni funkcjonariusze pracują z najwyższą determinacją. Wciąż jest nadzieja na odnalezienie żywych ludzi. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 5 декабря 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, 3 грудня в Бєлгороді (Росія) в житловому будинку трапився вибух побутового газу, внаслідок якого загинув один мешканець і постраждали п'ятеро осіб.

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