На круїзному лайнері з українцями ще в 60 хворих підтвердили коронавірус

Ще 60 нових випадків зараження новим типом коронавірусу зафіксували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама.

Загалом позитивний тест на вірус пройшли вже 130 людей, серед них і один українець. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на урядові джерела.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Кацунобу Като, влада розглядає можливість протестувати всіх членів екіпажу та пасажирів на судні на коронавірус.

Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess майже подвоїлася

За його словами, їм дозволять покинути лайнер лише після того, як будуть відомі всі результати цих досліджень.

"Ми повинні реагувати на занепокоєння громадськості", – додав Като.

Він нагадав, що 9 лютого стало відомо про те, що у п'ятьох членів екіпажу та одного пасажира – це четверо філіппінців, один американець та один українець у віці від 20 до 70 років – підтвердилося зараження вірусом. Водночас, як підкреслили в прес-службі місцевого МОЗ, у цих людей не проявлялися жодні серйозні симптоми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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