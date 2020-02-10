На круїзному лайнері з українцями ще в 60 хворих підтвердили коронавірус

Ще 60 нових випадків зараження новим типом коронавірусу зафіксували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама.
Загалом позитивний тест на вірус пройшли вже 130 людей, серед них і один українець. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на урядові джерела.
Як зазначив міністр охорони здоров'я Кацунобу Като, влада розглядає можливість протестувати всіх членів екіпажу та пасажирів на судні на коронавірус.
Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess майже подвоїлася
За його словами, їм дозволять покинути лайнер лише після того, як будуть відомі всі результати цих досліджень.
"Ми повинні реагувати на занепокоєння громадськості", – додав Като.
Він нагадав, що 9 лютого стало відомо про те, що у п'ятьох членів екіпажу та одного пасажира – це четверо філіппінців, один американець та один українець у віці від 20 до 70 років – підтвердилося зараження вірусом. Водночас, як підкреслили в прес-службі місцевого МОЗ, у цих людей не проявлялися жодні серйозні симптоми.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Японії через підозру на наявність смертельного коронавірусу затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб.
За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.
9 лютого стало відомо, що коронавірусом заразився українець, який є членом екіпажу.
У комітеті Верховної Ради розповіли, що українець проведе в ізоляції щонайменше 14 днів, і поділилися деталями.
Згодом стало відомо, що на борту круїзного лайнера Diamond Princess перебувають ще двоє українців із симптомами зараження коронавірусом, які вже другу добу не виходять із кают.
Загалом станом на ранок 10 лютого жертвами коронавірусу 2019-nCoV вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих збільшилася на 99.
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