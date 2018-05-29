На КремьТБ осоромилися з "Л/ДНР": показове відео

На російському телебаченні підтвердили, що террористичних "Л/ДНР" як таких не існує.

Про це можна судити, виходячи з відео передачі головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова на каналі "Росія 24".

Так, в ефірі програми показується карта з українськими містами, які тимчасово окупували терористи. Російські пропагандисти показують ці населені пункти українськими.

При цьому "Л/ДНР" на карті не згадуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти похвалилися тим, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи при цьому фото з Києва.