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На КремьТБ осоромилися з "Л/ДНР": показове відео

7.2тЧитати новину російською

На російському телебаченні підтвердили, що террористичних "Л/ДНР" як таких не існує.

Про це можна судити, виходячи з відео передачі головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова на каналі "Росія 24".

Так, в ефірі програми показується карта з українськими містами, які тимчасово окупували терористи. Російські пропагандисти показують ці населені пункти українськими.

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При цьому "Л/ДНР" на карті не згадуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти похвалилися тим, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи при цьому фото з Києва.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Дмитро Кисельов
Місце
Росія
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