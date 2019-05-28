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/Світ

На КремльТБ звинуватили НАТО в полоні українських моряків

1.5тЧитати матеріал російською

Прокремлівський журналіст із Німеччини Олександр Сосновський заявив, що в операції із проходження українськими кораблями Керченської протоки, під час якої 24 моряки потрапили в полон до Росії, нібито брали участь війська НАТО.

Він видав фейк про те, що катери і буксир ВМСУ супроводжували військові літаки Альянсу. Вигадку російської пропаганди він озвучив в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

НАТО

НАТО

Укрінформ

"Ще зовсім недавно в операції українських ВМС із просування трьох нещасних катерків у районі Керчі брали участь військові літаки НАТО, які злетіли з військової бази в західній Німеччині і потім рушили в бік Чорного моря. І, перебуваючи там, баражували під час всієї цієї операції. І фактично все це підтверджує те, що НАТО брало участь у військовій операції України", – висловився поплічник російських окупантів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
полонені морякиНАТО
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А разве это не так?
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Еще один черт путинский
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