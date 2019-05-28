На КремльТБ звинуватили НАТО в полоні українських моряків

Прокремлівський журналіст із Німеччини Олександр Сосновський заявив, що в операції із проходження українськими кораблями Керченської протоки, під час якої 24 моряки потрапили в полон до Росії, нібито брали участь війська НАТО.
Він видав фейк про те, що катери і буксир ВМСУ супроводжували військові літаки Альянсу. Вигадку російської пропаганди він озвучив в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
НАТО
Укрінформ
"Ще зовсім недавно в операції українських ВМС із просування трьох нещасних катерків у районі Керчі брали участь військові літаки НАТО, які злетіли з військової бази в західній Німеччині і потім рушили в бік Чорного моря. І, перебуваючи там, баражували під час всієї цієї операції. І фактично все це підтверджує те, що НАТО брало участь у військовій операції України", – висловився поплічник російських окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків зазнали поранень.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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