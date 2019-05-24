На КремльТБ зажадали референдуму про входження України до Росії

Російський пропагандист Ігор Коротченко заявив, що в Україні необхідно провести референдум про входження більшої частини її територій до Російської Федерації.

Він переконаний, що населення країни нібито підтримає ідею об'єднання з агресором, який п'ятий рік веде проти нього війну. Божевільну ідею для президента Володимира Зеленського рупор Кремля запропонував у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зеленському я міг би побажати лише одне, якщо у нього дійсно є політична мужність і турбота про своїх громадян — провести референдум тільки з двома питаннями. Перше — чи хочете ви поряд з українським отримати громадянство Російської Феедрації? І друге питання — хотіли б ви стати частиною Російської Федерації? Ось це був би дійсно хороший старт. А результати ми всі знаємо, які. Вся східна і південна Україна проголосували б за інтеграцію з Росією, а захід, ну, пішов би собі до Європи", — висловився скандальний Коротченко.

Референдум Facebook Володимира В'ятровича

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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