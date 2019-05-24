На КремльТБ зажадали референдуму про входження України до Росії

Російський пропагандист Ігор Коротченко заявив, що в Україні необхідно провести референдум про входження більшої частини її територій до Російської Федерації.
Він переконаний, що населення країни нібито підтримає ідею об'єднання з агресором, який п'ятий рік веде проти нього війну. Божевільну ідею для президента Володимира Зеленського рупор Кремля запропонував у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Зеленському я міг би побажати лише одне, якщо у нього дійсно є політична мужність і турбота про своїх громадян — провести референдум тільки з двома питаннями. Перше — чи хочете ви поряд з українським отримати громадянство Російської Феедрації? І друге питання — хотіли б ви стати частиною Російської Федерації? Ось це був би дійсно хороший старт. А результати ми всі знаємо, які. Вся східна і південна Україна проголосували б за інтеграцію з Росією, а захід, ну, пішов би собі до Європи", — висловився скандальний Коротченко.
Референдум
Facebook Володимира В'ятровича
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.
Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.
Водночас командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".
Пізніше Зеленський заявив, що відкидає можливість ведення переговорів із Росією.
Крім того, він пообіцяв захистити Україну від агресора, не віддавши ні п'яді землі.
Що стосується референдуму, то глава держави запевнив, що він не матиме законодавчої ініціативи — це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.
У Путіна ж взагалі заявили про неможливість ведення мирних переговорів із Україною. Так, секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав війну в Україні громадянською.
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