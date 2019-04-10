На КремльТБ приготувалися до розпаду України після виборів

Російський пропагандист, політолог Сергій Міхєєв заявив, що після президентських виборів Україна нібито розпадеться як держава.

Проімперськими фантазіями він поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міхєєв впевнений, що Україну повинні згубити політичні розбіжності її власних громадян. У разі збереження країною державності, пропагандист сподівається хоча б на зміну її устрою в інтересах Кремля.

Сергій Міхєєв Скріншот відео

"Насправді внутрішня роздробленість, внутрішнє протистояння тільки загострюються. Ось ці вибори знову вивели на поверхню те, що намагалися ламінувати всі ці п'ять років способами пропаганди. І все одно, хто б не переміг, Порошенко чи Зеленський, Україна буде йти до внутрішнього поділу в кращому випадку, федералізації, в гіршому — щось більше", — пригрозив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхєєв погрожував Україні розпадом за розміщення на її території ракет США. Він висловив думку, що розпад СРСР нібито ще не закінчився, і Україна продовжить цей процес, якщо дослухається до своїх західних партнерів.

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