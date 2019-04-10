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На КремльТБ приготувалися до розпаду України після виборів

2.2тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист, політолог Сергій Міхєєв заявив, що після президентських виборів Україна нібито розпадеться як держава.

Проімперськими фантазіями він поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міхєєв впевнений, що Україну повинні згубити політичні розбіжності її власних громадян. У разі збереження країною державності, пропагандист сподівається хоча б на зміну її устрою в інтересах Кремля.

Сергій Міхєєв

Сергій Міхєєв

Скріншот відео

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"Насправді внутрішня роздробленість, внутрішнє протистояння тільки загострюються. Ось ці вибори знову вивели на поверхню те, що намагалися ламінувати всі ці п'ять років способами пропаганди. І все одно, хто б не переміг, Порошенко чи Зеленський, Україна буде йти до внутрішнього поділу в кращому випадку, федералізації, в гіршому — щось більше", — пригрозив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхєєв погрожував Україні розпадом за розміщення на її території ракет США. Він висловив думку, що розпад СРСР нібито ще не закінчився, і Україна продовжить цей процес, якщо дослухається до своїх західних партнерів.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Всё верно. Западенщина отойдет в прежним хозяевам нерабов-рагулей пшекам и угорцам,а Центральная и Восточная радостно встретит зеленых человичков як вызволителей от фашистско-бандеровских оккупантов
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Макарский Александр, смотри мокша, как бы китайцы рашку не разорвали
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Макарский Александр, я радостно встречу пулеметом....всех разноцветных человечков...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ахахааааааа насмешили
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия величаво пердолит росийскую армию на Донбассе!
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