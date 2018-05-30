На КремльТБ "окупували" Київ

На російському телебаченні озвучили прокремлівський міф про те, що Україна не має власної історії, а фраза "Київ - мати міст руських" вказує на прямий зв'язок української столиці з країною-агресором (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відповідні пропагандистські фейки поширили російський політолог Сергій Міхєєв і ведучий Володимир Соловйов в ефірі його шоу на телеканалі "Росія 1".

"В Україні дуже люблять говорити про глибоке коріння, давню історію. Шановні! Ось ця спроба обгрунтувати своє існування за рахунок іноземного центру, ідеологічного, історичного (натяк на партнерство із Заходом. - Ред.) - це свідчення того, що ніяких коренів немає! Що це вигаданий проект, що це держава, яка не відбулася!" - висловився Міхєєв, просуваючи в маси російського суспільства улюблену вигадку Кремля про штучно відокремлену Україну.

Однак його колега Андрій Окара, вислухавши пропагандистський спіч, нагадав, що традиційно Київ називають матір'ю міст руських і саме з нього почалася історія Київської Русі.

Соловйов, який також вклинився в дискусію, витлумачив відому фразу на свій лад, і висловив упевненість в тому, що її основний зміст - приналежність української столиці до споконвічно російських земель.

"Саме так - російських, але не українських", - з усмішкою сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов також заявив, що вважає незалежність України випадковістю.