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23 березня • оновлено в 10:32
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На коронавірус в Італії захворіло 20% лікарів: моторошні дані

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У Італії 20% медичного персоналу захворіли на коронавірус COVID-19.

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Про це написали у Twitter Операції Об'єднаних Націй. Там додали, що жінки становлять 70% усіх працівників медичних закладів. І саме вони перебувають передньому краї боротьби з COVID-19.

"У глобальному масштабі жінки становлять 70% усіх працівників сектора охорони здоров'я. В умовах пандемії вони перебувають на передньому краї боротьби з COVID-19, і на їхні плечі лягає головний тягар реагування на кризу, що розростається. В Італії 20% медперсоналу заразилися COVID-19", – сказано у повідомленні.

На коронавірус у Італії захворіло 20% лікарів

На коронавірус у Італії захворіло 20% лікарів

Нагадаємо, Італія являється епіцентром захворювань на коронавірус. Так, сумарна кількість загиблих в Італії із діагнозом "коронавірус" досягла 5476 людей, за минулі 24 години (22 березня) їх кількість збільшилася на 651 людину. Між тим, це зростання є меншим, ніж за попередню добу (21 березня), коли зареєстровано 793 смерті через коронавірус.

Раніше OBOZREVATEL поспілкувався з двома українками з Італії та дізнався як насправді живуть італійці, що думають про свою владу, коронавірус та жахливу смертність.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійській провінції П'яченца, яка найбільш постраждала через спалах коронавірусу, переповнилися крематорії. В один з місцевих крематоріїв доставляють в середньому 25 трун в день при тому, що там можуть прийняти максимум 12.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Livesey David
Livesey David
Да эти бестолковые итальянцы просто щёнeвмерлу не пели, если бы пели ничего бы с ними не случилось.
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