На коронавірус в Іспанії захворіли 5% населення – дослідження

В Іспанії коронавірус вразив 5% населення країни. Водночас у різних регіонах статистика захворюваності істотно відрізняється.

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Про це свідчать дані дослідження Інституту здоров'я Карлоса III, повідомляє El Pais. Відзначається, що в ньому взяли участь 70 000 осіб.

Учені встановили, що найбільшим осередком спалаху COVID-19 в Іспанії стала Сорія – там хворобу перенесли 14,2% жителів. У Мадриді поширеність становить 11,3%, а в Мурсії, Астурії, на Канарських островах, у Сеуті та Мелільї – менше 2%.

Високий рівень поширення епідемії також зафіксовано в Сеговії (12,6%), Гвадалахарі (10,9%) і Куенці (13,5%).

Рівень захворюваності на коронавірус в Іспанії за регіонами El Pais

Такі дані було отримано після проведення аналізу пацієнтам на наявність антитіл IgG. Саме вони є свідченням того, що людина була в контакті з вірусом, але більше не є носієм активної інфекції. Також проведене тестування виявило антитіла IgM, які першими виробляються організмом у відповідь на коронавірус через шість-сім днів після перших симптомів.

Дослідники дізналися, що 90% випадків інфікування коронавірусом в Іспанії не були виявлені системою охорони здоров'я. Адже до офіційної статистики країни потрапив тільки 228 691 позитивний результат ПЛР-тестів. Однак, за висновками вчених, понад 2 млн осіб могли перенести хворобу, навіть не підозрюючи, що хворі.

Коронавірус в Іспанії

Відзначимо, що на основі даних дослідження епідеміологи підрахували смертність від коронавірусу в Іспанії. "5% еквівалентно 2,35 млн випадків. Якщо загинуло 27 100 осіб, це означає, що летальність становить від 1 до 1,2%", – робить висновок епідеміологиня Іспанської спілки профілактичної медицини, громадської охорони здоров'я та гігієни Хесус Моліна Кабріллана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи, які приїжджатимуть до Іспанії, будуть проходити обов'язковий 14-денний карантин через коронавірус. Відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров'я країни 12 травня.

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