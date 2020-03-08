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9 березня • оновлено в 01:06
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На користь Байдена: ще один кандидат знявся з виборів у США

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Сенатор Камала Харріс зняла свою кандидатуру з президентських перегонів від Демократичної партії на користь колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це вона написала в своєму Twitter, опублікувавши відеозвернення. Вона зазначила, що Америка "як ніколи потребує Байдена".

"Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обрання наступним президентом США. Нам потрібен хтось, хто буде уособлювати гідність американського народу і бореться за тих, чиї голоси занадто часто ігноруються", – написала Харріс.

Раніше на користь Байдена свою кандидатуру зняв американський мільярдер Майкл Блумберг, який вважався потужним конкурентом серед демократів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній віце-президент США Джо Байден упевнено лідирує вже в 10 штатах з 14 на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Джо Байден
Місце
США
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