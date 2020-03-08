На користь Байдена: ще один кандидат знявся з виборів у США

Сенатор Камала Харріс зняла свою кандидатуру з президентських перегонів від Демократичної партії на користь колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це вона написала в своєму Twitter, опублікувавши відеозвернення. Вона зазначила, що Америка "як ніколи потребує Байдена".

"Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обрання наступним президентом США. Нам потрібен хтось, хто буде уособлювати гідність американського народу і бореться за тих, чиї голоси занадто часто ігноруються", – написала Харріс.

Раніше на користь Байдена свою кандидатуру зняв американський мільярдер Майкл Блумберг, який вважався потужним конкурентом серед демократів.

This morning, I announced I'm endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6 - Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній віце-президент США Джо Байден упевнено лідирує вже в 10 штатах з 14 на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях.

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