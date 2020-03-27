У деяких пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною в п'ятницю, 27 березня, вишикувалися величезні черги українців-заробітчан.

Як повідомила пресслужба Держприкордонслужби України, громадяни прибули в основному без власного транспорту й намагаються перетнути кордон пішки, щоб повернутися на Батьківщину (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

"У пункті пропуску "Краковець" о 17:00 почали пропуск на пішому напрямку, де за 1 годину пропустили 160 осіб.

На 18:00 – залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області, 2 автобуси ДСНС, 4 мікроавтобуси волонтерів. У русі до пункту пропуску 7 автобусів від Львівської обласної державної адміністрації та 2 автобуси ДСНС. Пропущено – 3178 осіб, черга – 1800 осіб", – сказано в повідомленні.

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

У пункті пропуску "Ягодин" були залучені 20 автобусів, наданих органами місцевої влади Волинської та Рівненської областей. Пропустили 5,6 тис. осіб, черга, як інформує Держприкордонслужба, відсутня.

У пункті пропуску "Рава-Руська" залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області. Було пропущено через ПП 3729 осіб, черга (станом на 18:00) – 50 осіб.

"Державна прикордонна служба України вживає заходів для якнайшвидшого пропуску громадян без ослаблення якості контролю. Залучений додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю", – заявило відомство.

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

Додамо, величезні черги із заробітчан зняли з повітря. "Страна", посилаючись на очевидців, пише у Telegram, що "ситуація загострюється".

"Люди йдуть тисячами й бояться, що не встигнуть. Кричать, що прорвуться силою і спалять митницю, якщо їх не пропустять додому після закриття кордону", – сказано в повідомленні.

Пропонуємо подивитися знімки черг на кордоні:

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

Черга на польсько-українському кордоні ilmessaggero.it

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 27 березня збираються припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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