На кордоні Китаю з Росією зафіксували спалах коронавірусу: місто закрили на карантин

В адміністративному центрі китайської провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, Харбіні заборонили в'їзд іногородніх жителів через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням місцеві державні ЗМІ. Відзначається, що 10-мільйонний Харбін на північному сході Китаю зіткнувся з найбільшим спалахом коронавірусу в країні. Наразі в Харбін не пускають іногородніх жителів і транспорт, не зареєстрований у місті.

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Усі люди, які прибувають у місто з-за меж Китаю або з епідемічних районів, мають бути ізольовані упродовж 28 днів. Таким людям будуть робити два тести на нуклеїнову кислоту і один – на антитіла.

Влада також закриватиме на 14-денний карантин житлові приміщення, в яких будуть виявлені підтверджені і безсимптомні випадки коронавірусу.

21 квітня Харбін, що має повітряне сполучення з Росією, повідомив про 7 нових підтверджених випадків захворювання, у результаті чого загальна кількість інфікованих в місті сягнула 52 осіб. Троє заражених прибули з Росії. Ще близько 1400 осіб перебувають під медичним наглядом – їх перевіряють на наявність ознак коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю заявила, що посилює заходи прикордонного контролю через те, що з Росії приїжджає багато людей, інфікованих коронавірусом COVID-19.