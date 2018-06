На кордоні Ізраїлю і сектора Газа спалахнули нові бої: близько сотні поранених

На кордоні Ізраїлю і сектора Газа 8 червня спалахнули нові бої. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті троє палестинців загинули, 92 особи отримали поранення, передає DW.

"Вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства AFP, який був одягнений у жилет з написом "Преса". У Газі в пострілі в журналіста звинуватили ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією армії Ізраїлю, близько 10 тис. палестинців взяли участь в акції протесту, яка пройшла 8 червня.

Відзначається, що багато хто з них кидали каміння в солдатів і підпалювали шини, деякі намагалися зруйнувати паркан.

Міністр оборони Авігдор Ліберман в Twitter уже прокоментував події на кордоні сектора Гази.

"Завдяки непохитності і професіоналізму солдатів ЦАХАЛа, що діють на кордоні з Газою, все менше і менше терористів наближаються до ізраїльської території, незважаючи на всі старання ХАМАСу і Ірану", - написав він.

