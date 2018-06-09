На кордоні Ізраїлю і сектора Газа спалахнули нові бої: близько сотні поранених

На кордоні Ізраїлю і сектора Газа 8 червня спалахнули нові бої. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті троє палестинців загинули, 92 особи отримали поранення, передає DW.

"Вогнепальне поранення в ногу отримав фотокореспондент агентства AFP, який був одягнений у жилет з написом "Преса". У Газі в пострілі в журналіста звинуватили ізраїльських військових, в армії Ізраїлю поки не прокоментували інцидент", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією армії Ізраїлю, близько 10 тис. палестинців взяли участь в акції протесту, яка пройшла 8 червня.

Відзначається, що багато хто з них кидали каміння в солдатів і підпалювали шини, деякі намагалися зруйнувати паркан.

Міністр оборони Авігдор Ліберман в Twitter уже прокоментував події на кордоні сектора Гази.

"Завдяки непохитності і професіоналізму солдатів ЦАХАЛа, що діють на кордоні з Газою, все менше і менше терористів наближаються до ізраїльської території, незважаючи на всі старання ХАМАСу і Ірану", - написав він.

הנחישות והמקצועיות של חיילי צה"ל בגבול עזה מוכיחות את עצמן. למרות המאמצים הגדולים של חמאס ואיראן, פחות ופחות מחבלים מגיעים לגבול שלנו. תודה לכם חיילי צה"ל בזכותכם ננצח. שבת שלום. - אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 8 червня 2018 р

Firebomb kites from #Gaza burn 6,200 acres in Israel.



School hit, farms burn. Nature reserve destroyed animals suffocate and burned to death.



And the media? It keeps blaming Israel.



Via @israelproject pic.twitter.com/17oaQDUzjb - Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 8 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Раніше Ізраїль почав будувати морське загородження вздовж кордону з сектором Газа, по якому недавно завдав нового удару у відповідь на перетин кордону і спроби завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

У той же час Ізраїлю передрекли війну на іншому фронті.