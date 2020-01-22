На кордоні Ізраїлю і Гази сталася стрілянина: є загиблі

Військові Ізраїлю відкрили вогонь у палестинців, які в районі кордону із сектором Газа кинули гранату.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю. Уточнюється, що троє палестинців проникли через паркан безпеки в Ізраїль і кинули вибуховий пристрій у військових.

На кордоні Ізраїлю і Гази сталася стрілянина

"Солдати відкрили вогонь, було підтверджено потрапляння. Небезпека для довколишніх ізраїльських населених пунктів відсутня", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, двоє з убитих палестинців були в віці 18 років, а третій – 17 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іранський Корпус вартових ісламської революції, елітним підрозділом якого керував убитий генерал Касем Сулеймані, пригрозив вдарити по місту Хайфа в Ізраїлі в разі використання території країни для атаки США.

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