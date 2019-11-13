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13 листопада • оновлено в 05:55
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На колінах: ЗМІ показали всю суть війни в одному фото з Ізраїлю

1.9т
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Мережу вразив знімок, зроблений під час обстрілів в Ізраїлі 12 листопада.

Фото показав у своєму Telegram-каналі "Черговий по Ізраїлю" журналіст Марк Новіков. Він назвав фотографію дуже сильною.

На зображенні – дівчина, яка впала на коліна і закрила голову руками під час обстрілу. Примітно, що, скоріше за все, вона учасниця весільного дійства, так як одягнена у біле вбрання.

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На колінах: ЗМІ показали всю суть війни в одному фото з Ізраїлю

Telegram Марка Новикова

Біля неї на фото можна побачити авто, прикрашене весільними атрибутами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські військові у ніч на 12 листопада точково ліквідували одного з лідерів терористичної організації "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Ату. Ця людина була відповідальна за щомісячні обстріли ізраїльських прикордонних міст. У відповідь на це бойовики випустили десятки ракет по Ізраїлю, включаючи центральні міста.

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Ізраїль
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Хо Хол
Хо Хол
Господи, какой же бред.
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