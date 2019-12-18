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18 грудня • оновлено в 08:35
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На Китай звалився новий потужний землетрус: є постраждалі

1.9т
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На Китай звалився новий землетрус силою 5,2 бала. У результаті на південному заході країни постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу, епіцентр знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що почалася рятувальна операція за участю медиків і пожежників. На даний момент усі постраждалі вже доставлені в медустанови.

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Землетрус у Китаї

Землетрус у Китаї

Землетрус у Китаї

Землетрус у Китаї

"Кореспондент", ілюстрація

Крім того, залізничний департамент активував план реагування на надзвичайну ситуацію, запровадивши швидкісні обмеження і зміни в систему управління, що спричинило затримки деяких поїздів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області в ніч на 4 грудня стався землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Китай
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