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На Китай налетів тайфун: 18 загиблих, 14 зниклих безвісти

1.5т Читати матеріал російською

У Китаї в східній провінції Чжецзян через тайфун "Лекіма" трапився масштабний зсув, у результаті чого 18 осіб загинули і ще 14 зникли без вісті, евакуйовано понад мільйон мешканців.

Як пишеє Reuters із посиланням на телекомпанію CCTV, швидкість вітру досягла 187 кілометрів на годину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через негоду були евакуйовані 800 тисяч жителів провінції і 250 тисяч мешканців Шанхаю. Близько 3 мільйонів домогосподарств у провінції Чжецзян були відключені від електроенергії через сильні вітри і дощі.

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Також скасовано 625 рейсів у великих аеропортах країни: Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньчжені і Ченду. Скасовано десятки рейсів.

Тайфун

Тайфун

Карачун

Синоптики прогнозують, що 11 серпня шторм дійде до провінції Цзянсу і повернеться до Жовтого моря, потім він дістанеться провінції Шаньдун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 9 серпня, в Одесі пройшла злива зі штормовим вітром. У результаті в місті зупинилися трамваї.

Також під Рівним внаслідок негоди загинула літня жінка. На неї впали обірвані дроти.

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Місце
Китай
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На фотках-тёлки огонь!Скорее всего шумерки работают в любую погоду!
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