На Китай налетів тайфун: 18 загиблих, 14 зниклих безвісти

У Китаї в східній провінції Чжецзян через тайфун "Лекіма" трапився масштабний зсув, у результаті чого 18 осіб загинули і ще 14 зникли без вісті, евакуйовано понад мільйон мешканців.

Як пишеє Reuters із посиланням на телекомпанію CCTV, швидкість вітру досягла 187 кілометрів на годину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через негоду були евакуйовані 800 тисяч жителів провінції і 250 тисяч мешканців Шанхаю. Близько 3 мільйонів домогосподарств у провінції Чжецзян були відключені від електроенергії через сильні вітри і дощі.

Також скасовано 625 рейсів у великих аеропортах країни: Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньчжені і Ченду. Скасовано десятки рейсів.

Синоптики прогнозують, що 11 серпня шторм дійде до провінції Цзянсу і повернеться до Жовтого моря, потім він дістанеться провінції Шаньдун.

