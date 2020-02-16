Цілився в бізнесмена: на курорті Кіпру влаштували криваву стрілянину. Момент потрапив на відео 18+

У кафе курортного міста Айя-Напа на Кіпрі відбувся напад: невідомий відкрив вогонь з автомата, поранивши чотирьох осіб.

Інцидент стався вночі 15 лютого. Ймовірно, метою нападу міг бути бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до НС, передає Cyprus Mail.

Стрілянину відкрили близько двох годин ночі. Чоловік у капюшоні підійшов до кафе на вулиці Кріо Неро, відкрив вогонь, а потім зник на мотоциклі. Він потрапив на камеру відеоспостереження (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах кафе на Кіпрі Скрін відео

Стрілянина в кафе на Кіпрі cyprus-mail.com

Поліція знайшла автомат Калашникова в підвалі будівлі біля музею SeaLife, за 100 метрів від місця злочину.

Постраждалими при інциденті виявилися жінка і троє чоловіків, вони у важкому стані. Жінці знадобиться операція. Уточнюється, що вони не мають відношення до бізнесмена.

Стрілянина в кафе на Кіпрі cyprus-mail.com

Стрілянина в кафе на Кіпрі cyprus-mail.com

Стрілянина в кафе на Кіпрі alphanews.live

Стрілянина в кафе на Кіпрі alphanews.live

Момент збройного нападу в Айя-Напі:

Відео з місця злочину:

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в центрі Калінінграда (Росія) невідомий влаштував стрілянину. За попередніми даними, двоє людей – сімейна пара – загинули, а стрілок наклав на себе руки.

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