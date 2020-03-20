На Канарах застрягли 80 українців через карантин: туристи попросили про допомогу

На Тенеріфе (Канарські острови) близько 80 українців виявилися заблоковані і не змогли потрапити на спеціальний рейс до Києва через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Сполучення між островом і материковою Іспанією перервано. Як розповіли українці, консульство порадило їм взяти квитки на авіарейс Мадрид-Київ на неділю, але з острова їх не випустили, а авіаперевізник відмовився повернути гроші за квитки.

На Канарах застрягли 80 українців через карантин

Серед останніх пропозицій, як українцям дістатися додому – чартер за квиток на який хочуть 400 євро. У консульстві ситуацію поки не прокоментували.

"Ми дуже просимо забрати нас і знизити ціну на авіаквиток або повернути гроші за квиток, який ми так і не зможемо використати", – розповіла одна з 80 туристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через закриття кордонів у багатьох європейських країнах в зв'язку з пандемією коронавірусу, а також скасуванням авіарейсів в Україну з 17 березня, сотні людей залишилися без можливості повернутися додому.

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