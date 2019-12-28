На Гаваях розбився вертоліт із туристами: шестеро загиблих. Фото, відео

На Гавайських островах (США) 28 грудня зазнав аварії вертоліт із сімома туристами на борту.

Гелікоптер не повернувся у встановлений час із екскурсії над берегом На Палі на острові Кауаї неподалік від Прінсенвілля. Рятувальники виявили серед уламків тіла шістьох жертв катастрофи, повідомляє CNN.

Зазначається, що пасажирами були представники двох сімей, які подорожували Гаваями. Двоє із загиблих – діти. Їхні імена не розголошуються з етичних міркувань, оскільки влада спершу має намір сповістити про трагедію близьких родичів.

На Гаваях розбився вертоліт із туристами

Водночас рятувальники призупинили пошукову операцію у віддаленому районі природного парку на північному заході острова Кауаї.

На Гаваях зазнав аварії вертоліт із туристами Скріншот із відео

Вони наголошують, що доля сьомого пасажира на борту вертольота досі невідома.

На Гаваях зазнав аварії вертоліт із туристами Скріншот із відео

Водночас причина аварії вертольота поки невідома.

На Гаваях зазнав аварії вертоліт із туристами Скріншот із відео

"Пошуки перервані на деякий час через складні погодні умови – в регіоні щільний туман і сильний вітер", – йдеться у повідомленні.

На Гаваях зазнав аварії вертоліт із туристами Скріншот із відео

На Гаваях зазнав аварії вертоліт із туристами Скріншот із відео

Карта Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Казахстані рано вранці 27 грудня впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб. Він впав у районі житлового сектора.

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