На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа: оголошено червоний рівень загрози. Фото і відео

На Гавайських островах відбулося виверження вулкана Кілауеа – він викликав землетрус магнітудою 4,4.

Про це повідомила Геологічна служба США. За даними сейсмологів, виверження у кратері вершини почалося у неділю, 20 грудня близько 21:30 за місцевим часом (понеділок, 21 грудня, 09:30 за київським часом) (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У районі оголошено червоний рівень загрози.

Землетрус на Гаваях

Виверження Кілауеа на Гавайських островах Daily Storm / Telegram

Відзначимо, вулкан Кілауеа є одним з найбільших і найактивніших на Гавайських островах. Останній раз він прокидався у травні 2018 року – тоді виверження тривало до осені і знищило місто, де жили приблизно 10 тисяч осіб, а також два прибережних курорти і значну частину доріг і інфраструктури острова, де розташований вулкан.

Кілауеа – один з найбільших і найактивніших на островах Daily Storm / Telegram

Загалом від різних проявів активності вулкана постраждали 24 особи, а загальний рівень економічного збитку склав приблизно 800 млн доларів США.

Гавайські острови

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня, в Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,5 через що тимчасово було зупинено рух швидкісних поїздів.