На Гаїті у дитбудинку згоріли 17 вихованців: фото, всі деталі

Щонайменше 17 дітей загинули під час пожежі в одному із дитячих будинків поблизу столиці Гаїті міста Порт-о-Пренса.

Відзначається, що двоє дітей згоріли заживо, решта померли в лікарні через проблеми з органами дихання, пише The Globe and Mail (щоб подивитися фото, поскрольте).

За словами очевидців, постраждалі були дуже слабкими, коли їх вивозили до лікарні.

Як з'ясувалося, загоряння сталося на першому поверсі будівлі. Там вщент згоріли дитячі кімнати. Потім вогонь перекинувся і на другий поверх.

Згорілий дитячий будинок розрахований на 66 дітей. Він знаходиться у Кенскоффі, комуні біля підніжжя гірського хребта, що приблизно в 10 км на південний схід від столиці Гаїті.

@ananavarro Help! 17 dead in #haiti orphanage fire run by an American "church" based out of PA. Can you help? They need to be investigated - this org had been shut down by Haïtian authorities more than once and continued to operate. They're in Allentown. pic.twitter.com/OfxR9zrdPH