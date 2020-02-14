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14 лютого • оновлено в 21:17
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На Гаїті у дитбудинку згоріли 17 вихованців: фото, всі деталі

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Щонайменше 17 дітей загинули під час пожежі в одному із дитячих будинків поблизу столиці Гаїті міста Порт-о-Пренса.

Відзначається, що двоє дітей згоріли заживо, решта померли в лікарні через проблеми з органами дихання, пише The Globe and Mail (щоб подивитися фото, поскрольте).

За словами очевидців, постраждалі були дуже слабкими, коли їх вивозили до лікарні.

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На Гаїті 17 дітей загинули під час пожежі

На Гаїті 17 дітей загинули під час пожежі

The Globe and Mail

Як з'ясувалося, загоряння сталося на першому поверсі будівлі. Там вщент згоріли дитячі кімнати. Потім вогонь перекинувся і на другий поверх.

На Гаїті згорів дитячий будинок

На Гаїті згорів дитячий будинок

Скріншот з відео

На Гаїті згорів дитячий будинок

На Гаїті згорів дитячий будинок

AP

Згорілий дитячий будинок розрахований на 66 дітей. Він знаходиться у Кенскоффі, комуні біля підніжжя гірського хребта, що приблизно в 10 км на південний схід від столиці Гаїті.

На Гаїті у дитбудинку згоріли 17 вихованців: фото, всі деталі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні минулого року у США п'ятеро дітей заживо згоріли в дитсадку. Четверо із них були братами і сестрами.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Гаїті
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