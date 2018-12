На Філліппінах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

У понеділок, 31 грудня, біля входу в торговий центр у місті Котабато (Філіппіни) прогримів вибух, є мінімум 2 загиблих і 34 постраждалих.

Як передає CNN, це сталося поруч із торговим центром South Seas Mall (щоб подивитися відео, поскрольте вниз). Вибух стався на вулиці після спрацьовування саморобного пристрою в припаркованому мототаксі.

У цей момент у будівлі перебували сотні людей, які здійснювали новорічні покупки.

Офіційний інспектор місцевої поліції Роуелл Сафра розповів, що другий, менший саморобний вибуховий пристрій було виявлено в багажній зоні другого поверху торгового центру. Його було безпечно підірвано владою.

Мер Котабато Френсіс Синтія Гвіані-Саяд назвала вибух "актом проти людства".

"Я рішуче засуджую інцидент із вибухом, що стався сьогодні перед торговим центром South Seas, за день до Нового року, що забрав кілька невинних життів і поранив десятки інших... Це не просто ще один терористичний акт, а акт проти людства. Я не можу зрозуміти, як таке зло існує в цей час веселощів", — заявила міська глава.

Постраждалих під час інциденту госпіталізували, поліція встановлює обставини того, що сталося. Жодне терористичне угрупування поки не взяло на себе відповідальності за вибух.

Breaking: At least 8 injured after explosion in front of South Seas Mall in Cotabato City, Philippines. pic.twitter.com/aglDz2oWLq