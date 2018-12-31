МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

На Філліппінах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

4.2тЧитати матеріал російською

У понеділок, 31 грудня, біля входу в торговий центр у місті Котабато (Філіппіни) прогримів вибух, є мінімум 2 загиблих і 34 постраждалих.

Як передає CNN, це сталося поруч із торговим центром South Seas Mall (щоб подивитися відео, поскрольте вниз). Вибух стався на вулиці після спрацьовування саморобного пристрою в припаркованому мототаксі.

У цей момент у будівлі перебували сотні людей, які здійснювали новорічні покупки.

Новини
Під Києвом трапився вибух на автозаправці: є постраждалі

Офіційний інспектор місцевої поліції Роуелл Сафра розповів, що другий, менший саморобний вибуховий пристрій було виявлено в багажній зоні другого поверху торгового центру. Його було безпечно підірвано владою.

Мер Котабато Френсіс Синтія Гвіані-Саяд назвала вибух "актом проти людства".

На Філліппінах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

twitter.com/ABSCBNNews

На Філліппінах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

twitter.com/ABSCBNNews

На Філліппінах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

twitter.com/ABSCBNNews

Новини
У Вінниці прогримів потужний вибух у тролейбусі: є постраждалі

"Я рішуче засуджую інцидент із вибухом, що стався сьогодні перед торговим центром South Seas, за день до Нового року, що забрав кілька невинних життів і поранив десятки інших... Це не просто ще один терористичний акт, а акт проти людства. Я не можу зрозуміти, як таке зло існує в цей час веселощів", — заявила міська глава.

Постраждалих під час інциденту госпіталізували, поліція встановлює обставини того, що сталося. Жодне терористичне угрупування поки не взяло на себе відповідальності за вибух.

На Філліппінах рвонуло біля торгового центру: дві жертви, десятки поранених

CNN

Як писав OBOZREVATEL, 22 грудня в центрі Львова стався вибух на різдвяному ярмарку. Під час НП травмувалися п'ять осіб.

За попередніми даними, причиною став газовий балон у будиночку-ресторані "Реберня". В одного постраждалого — серйозні осколкові поранення, у другого — опіки майже всього тіла.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Філіппіни
Теги
вибухсмертьвидеофотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги