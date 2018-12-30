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Філіппіни накрило стихіне лихо: 22 загиблих

2.6тЧитати матеріал російською

На центральні філіппінський острови налетів потужний шторм, жертвами якого стали 22 людини.

Як повідомляє AFP, негода охопила Філіппіни у вихідні, в затоплених населених пунктах без зупинки працюють рятувальники (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За даними агентства, шторм приніс проливні дощі в райони Бікол і Східні Вісайя, викликавши масові повені і зсуви.

Філіппіни накрило стихіне лихо: 22 загиблих

Twitter / ndtv

"Ми відправляємо військових і гумові човни для порятунку сімей. У деяких районах повені досягли дахів будинків", – розповів керівник відділу цивільної оборони регіону Бікол Клаудіо Юкот.

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Повідомляється, що в Біколі загинули щонайменше 16 осіб, а шестеро померли в Східних Вісайях. Понад 22 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки. Шторм знищив посіви рису і кукурудзи, а деякі дороги і мости були недоступні.

За прогнозами синоптиків, ще як мінімум добу триватимуть сильні дощі.

Філіппіни накрило стихіне лихо: 22 загиблих

nst

Філіппіни накрило стихіне лихо: 22 загиблих

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2017 року на Філіппіни налетів шторм Тембін. Він прийшов із Південно-Китайського моря. Жертвами негоди стали понад 240 осіб.

На острові Мінданао були зруйновані або заблоковані через зсуви дороги і мости.

Місце
Філіппіни
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