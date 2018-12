Філіппіни накрило стихіне лихо: 22 загиблих

На центральні філіппінський острови налетів потужний шторм, жертвами якого стали 22 людини.

Як повідомляє AFP, негода охопила Філіппіни у вихідні, в затоплених населених пунктах без зупинки працюють рятувальники (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За даними агентства, шторм приніс проливні дощі в райони Бікол і Східні Вісайя, викликавши масові повені і зсуви.

"Ми відправляємо військових і гумові човни для порятунку сімей. У деяких районах повені досягли дахів будинків", – розповів керівник відділу цивільної оборони регіону Бікол Клаудіо Юкот.

Повідомляється, що в Біколі загинули щонайменше 16 осіб, а шестеро померли в Східних Вісайях. Понад 22 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки. Шторм знищив посіви рису і кукурудзи, а деякі дороги і мости були недоступні.

За прогнозами синоптиків, ще як мінімум добу триватимуть сильні дощі.

