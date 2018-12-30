Філіппіни накрило стихіне лихо: 22 загиблих

На центральні філіппінський острови налетів потужний шторм, жертвами якого стали 22 людини.

Як повідомляє AFP, негода охопила Філіппіни у вихідні, в затоплених населених пунктах без зупинки працюють рятувальники (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За даними агентства, шторм приніс проливні дощі в райони Бікол і Східні Вісайя, викликавши масові повені і зсуви.

Twitter / ndtv

"Ми відправляємо військових і гумові човни для порятунку сімей. У деяких районах повені досягли дахів будинків", – розповів керівник відділу цивільної оборони регіону Бікол Клаудіо Юкот.

Повідомляється, що в Біколі загинули щонайменше 16 осіб, а шестеро померли в Східних Вісайях. Понад 22 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки. Шторм знищив посіви рису і кукурудзи, а деякі дороги і мости були недоступні.

За прогнозами синоптиків, ще як мінімум добу триватимуть сильні дощі.

nst

Philippine storm death toll rises to 22 pic.twitter.com/D8jKXov2Fu - fateh quamrul (@FQuamrul) 30 грудня 2018 р.

At least 22 people died from a storm that swept through the central Philippine islands at the weekend , according to authorities, with rescue operations underway in flood-inundated communities https://t.co/dmh66638Mm pic.twitter.com/w74tEgfOnn - AFP news agency (@AFP) 30 грудня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2017 року на Філіппіни налетів шторм Тембін. Він прийшов із Південно-Китайського моря. Жертвами негоди стали понад 240 осіб.

На острові Мінданао були зруйновані або заблоковані через зсуви дороги і мости.