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12 січня • оновлено в 18:52
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Зірвався разом із людьми: моторошна НП з атракціоном на Філіппінах потрапила на відео

2.6т
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В одному з парків розваг на Філіппінах прямо під час роботи зламався атракціон.

Одна кабінка, в якій знаходилися люди, зірвалася з кріплення і звалилася вниз, інша врізалася в сусідню. Відповідне відео 12 січня з'явилося на сторінці видання Daily Mail у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Журналісти уточнили, що серйозних поранень у результаті інциденту ніхто не отримав.

Зірвався разом із людьми: моторошна НП з атракціоном на Філіппінах потрапила на відео

Скрін відео

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Як писав OBOZREVATEL, в столиці Філіппін Манілі нещодавно евакуювали жителів і призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал, що знаходиться приблизно за 100 км від міста, викинув попіл. Висота стовпа попелу склала близько 1 км.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Філіппіни
Тег
видео
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