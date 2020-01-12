Зірвався разом із людьми: моторошна НП з атракціоном на Філіппінах потрапила на відео

В одному з парків розваг на Філіппінах прямо під час роботи зламався атракціон.

Одна кабінка, в якій знаходилися люди, зірвалася з кріплення і звалилася вниз, інша врізалася в сусідню. Відповідне відео 12 січня з'явилося на сторінці видання Daily Mail у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Журналісти уточнили, що серйозних поранень у результаті інциденту ніхто не отримав.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, в столиці Філіппін Манілі нещодавно евакуювали жителів і призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал, що знаходиться приблизно за 100 км від міста, викинув попіл. Висота стовпа попелу склала близько 1 км.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал