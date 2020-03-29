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29 березня • оновлено в 17:12
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На Філіппінах розбився пасажирський літак. Фото і відео

11.8т
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На Філіппінах в аеропорту Маніли розбився пасажирський літак.

За повідомленнями філіппінських ЗМІ, НП сталася з лайнером авіакомпанії Lion Air при зльоті.

Літак перевозив медикаменти. За попередніми даними, на борту було 8 чоловік – лікарі.

У Манілі розбився літак

У Манілі розбився літак

Телеграм-канал "Раніше всіх. Ну майже"

У Манілі розбився літак

У Манілі розбився літак

Телеграм-канал "Раніше всіх. Ну майже"

Як пише LIFE SHOT в Telegram, літак повинен був доставити медичні маски і ліки лікарям, які борються з коронавірусом. Судно завантажили всього пару годин тому.

Літак, який розбився на Філіппінах, перевозив засоби для боротьби з коронавірусом

Літак, який розбився на Філіппінах, перевозив засоби для боротьби з коронавірусом

LIFE SHOT

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Франції розбився літак з туристами. Ніхто з пасажирів не вижив. Трагедія сталася в декількох кілометрах від злітно-посадкових смуг.

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Автор
Кирило Лютий
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