На Філіппінах в аеропорту Маніли розбився пасажирський літак.

За повідомленнями філіппінських ЗМІ, НП сталася з лайнером авіакомпанії Lion Air при зльоті.

Літак перевозив медикаменти. За попередніми даними, на борту було 8 чоловік – лікарі.

У Манілі розбився літак Телеграм-канал "Раніше всіх. Ну майже"

У Манілі розбився літак Телеграм-канал "Раніше всіх. Ну майже"

Як пише LIFE SHOT в Telegram, літак повинен був доставити медичні маски і ліки лікарям, які борються з коронавірусом. Судно завантажили всього пару годин тому.

Літак, який розбився на Філіппінах, перевозив засоби для боротьби з коронавірусом LIFE SHOT

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Франції розбився літак з туристами. Ніхто з пасажирів не вижив. Трагедія сталася в декількох кілометрах від злітно-посадкових смуг.

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