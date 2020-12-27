На Європу обрушився потужний шторм. Фото та відео руйнувань

На країни Європи обрушився потужний шторм Белла, який приніс з собою багато руйнувань.

Він сформувався в вересні 2020 рік на Британських островах, а тепер добрався до північного заходу континенту, пише "Укрінформ". Серед постраждалих – Нідерланди, Франція, Бельгія та інші.

У Нідерландах з неділі, 27 грудня, діє жовтий рівень небезпеки. По всій країні спостерігаються труднощі з рухом громадського транспорту, на вулицях багато повалених дерев, розбитих машин. Деякі дороги та розв'язки закриті, пише видання.

До Бельгії та Франції шторм прийшов з вітрами понад 100 км на годину в ніч на неділю, 27 грудня, повідомив "Інтерфакс". Під ударом опинилася і столиця країни Брюссель. На морському узбережжі швидкість вітру ще була ще більше – до 120 км на годину.

Через негоду в країні оголосили помаранчевий ступінь погодної небезпеки для автодорожнього руху в провінціях Льєж, Намюр і Люксембург. На цій території через шторм почалися снігопад і обмерзання доріг.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, бригади рятувальників постійно виїжджають на виклики в провінції Валлонський Брабант для розчищення доріг від повалених дерев і гілок.

При цьому нанесені ураганом збитки влада Бельгії поки оцінила як незначні.

Сильні вітри відзначені в неділю, 26 грудня, на північному заході Франції. На Ла-Манші вітер місцями досягав 130 км на годину. Шторм торкнувся практично всього атлантичного узбережжя країни й досяг Паризького регіону.

Шторм "Белла" також призвів до перебоїв в електропостачанні в Уельсі та Франції, пише DW.

На півночі Франції близько 12 тис. будинків залишилися без електрики, а на півдні Англії було порушено залізничне сполучення.

У прибережних районах Великобританії довелося встановити захист від повеней через хвилі, піднятих поривами вітру зі швидкістю 100 миль на годину, повідомив The Guardian.

Північний захід країни в неділю, 27 грудня, накрило дощем зі снігом і мокрим снігом.

Метеорологічне управління випустило 112 попереджень про повінь на території від Корнуолла до Кента.

Найвища швидкість вітру в Англії була зафіксована в районі Ігл на острові Уайт: до 106 миль на годину.

Сотні жителів Плімута, Труро, Кардіффа, Суонсі, Телфорда в Шропширі та Ноттінгемі залишилися без електрики через обрив ліній електропередач.

Метеорологічне бюро попередило людей про ризики, пов'язані з уламками, що літають. А група реагування поліції міста Ньюкі в Корнуоллі заявила, що під час шторму Белла вітри "кидали дерева на дороги".

Через повінь були зупинені всі поїзди між Борнмутом і Саутгемптон-Сентрал, а одна з основних ліній на Лондон була заблокована деревом, що впало на рейки.

У Шотландії, Північній Ірландії, Північному Уельсі також оголосили жовтий рівень небезпеки в ніч з неділі на понеділок, 28 грудня.

Видання CBS News розмістило у своєму Twitter вражаюче відео, на якому хвилі під час шторму розбиваються об маяк на південному узбережжі Англії.

На острові Уайт у Великобританії пориви вітру досягали швидкості 170 км / год, пише ВВС.

Через негоду порти Дувра і Кале попередили, що охочі перетнути протоку Ла-Манш через негоду – сильний вітер і погану видимість – можуть зіткнутися із затримками.

Також, за повідомленням журналістів, в Уельсі через ураган відключилася електрика приблизно у 21 тис. будинків, 1,7 тис. з них ще не були підключені за станом на ранок неділі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на острови Фіджі обрушився потужний циклон Яса. Шторму дали максимальну п'яту категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

В результаті урагану загинули чотири людини, частина населення залишилася без даху над головою. Один з невеликих островів Кіа був повністю зруйнований штормом, а провінція Буа на острові Вануа-Леву знищена на 70%.