На Європу мчить потужний циклон: які регіони зачепить

На вихідних, 7-8 березня, погоду в Центральній і Західній Європі буде визначати циклон, який рухається з боку США і Канади. Україна залишиться осторонь.
Як пише Express.co.uk, ці країни очікують сильні вітер і дощ. В альпійських регіонах при цьому будуть спостерігатися сніг та ризик сходження лавин.
Циклон насувається на Європу
Ілюстрація
Відзначається, що циклон зародився на північному сході США і почав рухатися у бік Західної Європи.
У той же час, України торкнуться лише дуже легкі його прояви, що видно на опублікованих картах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а вже до кінця весни – у травні – прийде практично літня погода.
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