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6 березня • оновлено в 21:19
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На Європу мчить потужний циклон: які регіони зачепить

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На вихідних, 7-8 березня, погоду в Центральній і Західній Європі буде визначати циклон, який рухається з боку США і Канади. Україна залишиться осторонь.

Як пише Express.co.uk, ці країни очікують сильні вітер і дощ. В альпійських регіонах при цьому будуть спостерігатися сніг та ризик сходження лавин.

Циклон насувається на Європу

Циклон насувається на Європу

Ілюстрація

Відзначається, що циклон зародився на північному сході США і почав рухатися у бік Західної Європи.

На Європу мчить потужний циклон: які регіони зачепить

У той же час, України торкнуться лише дуже легкі його прояви, що видно на опублікованих картах.

На Європу мчить потужний циклон: які регіони зачепить

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а вже до кінця весни – у травні – прийде практично літня погода.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Тег
погода
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