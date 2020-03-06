На Європу мчить потужний циклон: які регіони зачепить

На вихідних, 7-8 березня, погоду в Центральній і Західній Європі буде визначати циклон, який рухається з боку США і Канади. Україна залишиться осторонь.

Як пише Express.co.uk, ці країни очікують сильні вітер і дощ. В альпійських регіонах при цьому будуть спостерігатися сніг та ризик сходження лавин.

Циклон насувається на Європу Ілюстрація

Відзначається, що циклон зародився на північному сході США і почав рухатися у бік Західної Європи.

У той же час, України торкнуться лише дуже легкі його прояви, що видно на опублікованих картах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Україні очікуються дощі і заморозки, а вже до кінця весни – у травні – прийде практично літня погода.

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