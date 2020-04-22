На епіцентр коронавірусу в Європі насувається потужна стихія: з'явився страхітливий прогноз

На Європу з Північної Америки насувається шторм, через який може випасти до 200 мм опадів. Основний удар випаде на Іспанію та Італію, де зараз лютує COVID-19.

Як пише Express, стихія пронесеться над Середземним морем, що принесе сильні дощі на північ Алжиру, а після в Туніс.

За прогнозом, кількість дощів збільшиться вже 28 квітня, коли стихія пронесеться в напрямку Тірренського моря та Південної Італії. Крім того, можливі повені через рясні дощі очікуються в центральній частині країни.

Карта погоди Express

До тогож значні опади ймовірні на північному сході Іспанії та на сході Піренейського півострова.

Водночас сильні пориви вітри прогнозуються на всьому континенті. Негода також застане північ Греції та Балкани.

Негода накриє Іспанію та Італію Express

Погода в Іспанії Express

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла й дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.